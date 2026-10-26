Anthropic a Wall Street, verso la più grande Ipo di sempre

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Presentati i documenti per la quotazione dalla azienda di Amodei

di Askanews - 26 Ottobre 2026

Milano, 26 ott. (askanews) – La quotazione a Wall Street di Anthropic è imminente e potrebbe rivelarsi la più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) di sempre.

La società fondata da Dario Amodei, creatrice fra l’altro del chatbot Claude, ha depositato ufficialmente i documenti per quotarsi al Nasdaq, come fanno tutte le aziende tecnologiche; sarebbe la prima società specializzata solo in intelligenza artificiale a entrare in borsa, primo vero banco di prova per capire quanto il boom dell’AI si traduca poi in profitti.

E tutto il dibattito sui rischi? È finito anche quello all’interno del documento mandato alla Sec, l’ente Usa che regola i mercati finanziari. Anthropic scrive infatti che sono state sollevate “preoccupazioni”, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, “riguardo al fatto che sistemi di AI sufficientemente avanzati” se non gestiti in sicurezza “potrebbero rappresentare rischi catastrofici o esistenziali per l’umanità”.