Economia

Sei nuove locomotive per Fs Logistix

L'ad De Filippis: "Rendere la mobilità delle merci sempre più efficiente, affidabile e sostenibile"

di Cristiana Flaminio - 26 Ottobre 2026

FS Logistix ha acquistato, attraverso Mercitalia Shunting & Terminal, sei nuove locomotive EffiShunter 1000 di Cz Loko destinate ai servizi merci e alle attività di manovra anche sulle linee non elettrificate. L’operazione, come si legge in una nota che annuncia l’operazione, si inserisce nel Piano Strategico della società e rafforza il percorso di rinnovo e potenziamento della flotta.

Sei nuove locomotive per Fs Logistix

Le nuove locomotive contribuiranno a migliorare l’affidabilità e la qualità dei servizi, con benefici attesi anche sul fronte dei consumi, delle emissioni e dei costi di esercizio. Si tratta del quarto ordine di questa tipologia in dieci anni da parte delle società di FS Logistix. E il Ceo Josef Gulyas esprime la sua soddisfazione: “La rinnovata fiducia di FS Logistix rappresenta per Cz Loko un importante riconoscimento della qualità e dell’affidabilità delle nostre soluzioni”.

Gli obiettivi di Fs

“Questo nuovo ordine si inserisce nel percorso di progressivo rinnovo e potenziamento della nostra flotta”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. Che ha aggiunto. “L’obiettivo è rendere la mobilità delle merci sempre più efficiente, affidabile e sostenibile, valorizzando le economie di scala nella gestione dei rotabili e la qualità dei servizi offerti ai clienti. Le fa eco Livio Ravera, amministratore delegato e direttore generale di Mercitalia Shunting & Terminal. Che ha spiegato: “Le locomotive di Cz Loko garantiscono elevata versatilità e rispondono alle esigenze operative dei nostri servizi. Le sei nuove unità contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta, con benefici in termini di consumi ed emissioni”.