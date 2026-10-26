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I sindaci vogliono il confronto con Meloni, la replica: “La sede c’è già”

L'appello dei primi cittadini delle città metropolitane, la premier risponde a Manfredi

di Maria Graziosi - 26 Ottobre 2026

I sindaci del centrosinistra “chiamano” Giorgia Meloni. In vista della Manovra, arriva l’appello di nove primi cittadini tutti alla guida di città importanti. Si tratta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, della collega di Firenze, Sara Funaro, e poi dei primi cittadini di Bari e Bologna, rispettivamente Vito Leccese e Matteo Lepore. Insieme a loro, a firmare il documento, pure i sindaci di Torino, Napoli e Milano, e cioè Stefano Lorusso, Gaetano Manfredi e Beppe Sala. A cui si sono uniti Silvia Salis, prima cittadina di Genova e Massimo Zedda, che guida il Comune di Cagliari.

Le richieste dei sindaci a Meloni

I sindaci chiedono a Meloni una “risposta duratura” alla crisi. Ritengono che la risposta passi “dall’economia” e dunque “dal potere d’acquisto, dal lavoro, dai servizi essenziali. per questo chiediamo alla presidente del consiglio un incontro tra governo e sindaci, mentre è in corso la definizione della legge di bilancio”. Sullo sfondo, le forti manifestazioni e i problemi che queste causano alle città. “I comportamenti violenti sono inaccettabili e li condanniamo con la massima fermezza. Siamo vicini alle forze dell’ordine, chiamate ogni giorno a garantire la sicurezza delle nostre città in un contesto sempre più complesso, che richiede risorse e risposte all’altezza, e a quanti ne pagano le conseguenze”. Tuttavia, dicono i sindaci a Meloni, si deve intervenire su “costo della vita, della casa, dell’energia e dei trasporti”, temi che mettono “sotto pressione famiglie, lavoratori e imprese in tutta Italia da Nord a Sud, come in molti Paesi europei”.

“C’è già la conferenza Stato-Città”

La premier Giorgia Meloni non s’è dimostrata sorda all’appello dei sindaci. E ha indicato la sede adatta per un confronto. Innanzitutto, la premier è disposta a parlare con tutti i sindaci non solo con quelli di una specifica parte politica. In questo caso, d’ispirazione di centrosinistra. Replica, pertanto, alla lettera rivolgendosi direttamente al primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, che è presidente dell’Anci. “La conferenza, e gli organismi dell’Anci che lei presiede, la rappresentano per intero. È una responsabilità che riguarda il mio ruolo quanto il suo”.

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