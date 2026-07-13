Anuman, Battilocchio: “Il futuro della politica con 200 giovani”
Un lab a cielo aperto a Tolfa arrivato alla settima edizione: molti sono già amministratori locali
Oltre 200 giovani dal territorio, a confronto per due giorni con la politica nel bosco di Tolfa, un comune della Città Metropolitana di Roma: è Anuman, la foresta delle idee, una kermesse, arrivata alla settima edizione, ideata e promossa dal deputato azzurro Alessandro Battilocchio.
Anuman, la foresta delle idee
Anche quest’anno ad Anuman, con altri parlamentari – uno tra tutti, il capogruppo Fi alla Camera Entico Costa -, sindaci e amministratori locali, Antonio Tajani al fianco di Battilocchio. Da Kipling, la simbologia per una voglia di conoscenza, scoperta e di crescita delle nuove generazioni. “Il coraggio della scelta”, il titolo di questa edizione.
I panel di discussione
Nei panel tematici, un primo focus sull’immigrazione, illustrando il lavoro dell’Osservatorio – spiega Battilocchio, che lo ha lanciato – “animato da un gruppo di giovani ricercatori universitari che da mesi analizzano la tematica dei flussi e delle normative in materia, anche in una prospettiva di comparazione comunitaria.
Un lavoro importante, specie alla luce del nostro Paese motore e protagonista dell’azione europea in tema di gestione dei flussi migratori.
Con loro siamo stati già in Albania per analizzare il modello applicato in quel Paese e a Bruxelles per conoscere da vicino l’iter che l’Ue sta assegnando alla questione”. E poi ancora, a Tolfa, il punto sulla politica internazionale e il ruolo dell’Italia nello scacchiere europeo “con un approfondimento specifico sul Mediterraneo”.
Ultimo focus, sul rilancio e recupero delle periferie che vede il parlamentare azzurro già impegnato in questa legislatura quale presidente della Commissione Periferie.
Un lavoro quotidiano, quello della Commissione, quotidiano e incessante: la prossima missione a Brusciano in provincia di Napoli, lunedì 20 luglio, per “leggere” opportunità e criticità dell’area nolano-vesuviana. Un lavoro che a Tolfa è stato calato nel laboratorio politico a cielo aperto di Anuman.
Duecento giovani per il futuro della politica
“Nella prima edizione – spiega Battilocchio con orgoglio – i giovani erano cento e nel corso degli anni siamo riusciti a raddoppiarne il numero”. Giovani che, ogni volta, non sono titolari di un occasionale protagonismo da vetrina.
“Molti di quelli che sono con noi dal via di Anuman – dice – sono oggi amministratori locali di questo territorio. Giovani cresciuti nel perseguimento dell’impegno per l’ascolto. Oggi, attori del cambiamento, artefici dello sviluppo, costruttori del futuro possibile“.
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