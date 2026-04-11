Cronaca

Anziani morti in ambulanza, arrestato l’autista Luca Spada

di Paolo Diacono - 11 Aprile 2026

Anziani deceduti in ambulanza, è stato arrestato a Forlì Luca Spada. L’autista è accusato di omicidio continuato aggravato dalla premeditazione e dall’aver commesso il fatto per mezzo di sostanze venefiche, è stato arrestato. Il 27enne di Meldola, nella provincia forlivese, è stato arrestato ieri a seguito della notifica e dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì. Un caso su cui adesso gli inquirenti hanno intenzione di fare piena luce.

Anziani morti in ambulanza, arrestato l’autista Luca Spada

La decisione del gip, come riporta il Resto del Carlino, all’esito dell’inchiesta dei carabinieri coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica forlivese diretta dal procuratore Enrico Cieri. Gli elementi raccolti dai militari avrebbero aggravato il quadro indiziario e probatorio nei confronti del 27enne. L’autista, che era soccorritore della Croce Rossa che è stato sospeso, è accusato di aver procurato la morte di alcuni degli anziani trasportati in ambulanza. L’indagine prosegue. L’obiettivo è fare piena chiarezza attorno ai fatti che si sono verificati nei mesi scorsi in Romagna. E comprendere se, davvero, l’autista Luca Spada sia il responsabile dei decessi.

Le siringhe vuote

La tecnica che sarebbe stata “utilizzata” dall’autista Luca Spada sarebbe stata quella delle siringhe vuote. In pratica, è accusato di aver insufflato aria nel sistema cardio circolatorio. Pertanto La morte sarebbe avvenuta per il più classico effetto di bolla d’aria. Le indagini proseguono. E le famiglie delle presunte vittime ora vogliono conoscere la verità su ciò che è capitato ai loro cari.