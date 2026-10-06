Politica

Meloni verso il Consiglio Europeo: “Ridurre prezzi dell’energia”

L'incontro informale del gruppo della competitività con Merz e il belga De Wever, le proposte sugli Ets2

di Paolo Diacono - 6 Ottobre 2026

Giorgia Meloni annuncia di voler portare al prossimo Consiglio europeo il (grande) tema della riduzione dei prezzi dell’energia. Ci sarà un incontro che precederà la riunione dell’organismo comunitario e che ha visto la partecipazione, in videoconferenza, del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del premier del Belgio Bart De Wever. Si è riunito, di fatto, il gruppo informale sulla competitività europea. A cui, stando a quanto ha comunicato Palazzo Chigi, si sono unite anche le rappresentanze dei governi di altri 14 Stati membri e della stessa Commissione Ue.

Meloni e la riduzione dei prezzi dell’energia

All’appuntamento indetto da Meloni, Merz e De Wever sulla riduzione dei costi energetici hanno, infatti, preso parte pure le rappresentanze di Commissione Ue, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. Tre i temi portanti della discussione. Il primo, naturalmente, riguardava i costi dell’energia. A seguire, la richiesta di sburocratizzare e semplificare le regole Ue e, infine, il tema complesso dei rapporti commerciali internazionali.

La vicenda Ets2

Meloni ha voluto poi ricordare la proposta, sottoscritta pure dal presidente ceco Andrej Babis, in tema di Ets e riduzione (anche) di questi costi energetici per le imprese. Nel documento, che Bruxelles ha già confermato di aver ricevuto, ci sono idee finalizzate ad alleggerire i costi legati al sistema Ets, sostenere i settori industriali più esposti, limitare l’impatto del costo della CO2 sul prezzo dell’elettricità e rinviare ulteriormente l’entrata in vigore dell’ETS2.

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