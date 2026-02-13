Sport

Arianna Fontana: regina di medaglie tra le polemiche

Altro che volemose bene, il lato umano troppo umano dello sport

di Giovanni Vasso - 13 Febbraio 2026

Arianna Fontana sempre più nella storia: la pattinatrice ha vinto l’argento che la porta ad eguagliare il record di 13 medaglie olimpiche di Eduardo Mangiarotti. La leggenda della scherma, però, potrebbe pure perdere il suo primato dal momento che all’atleta azzurra mancano ancora due gare per sognare di diventare la campionessa italiana più medagliata di sempre a 35 anni. Coronando così una carriera spettacolare, ricca di vittorie e pure di scontri.

Arianna Fontana, medaglie e veleni

Questa, una volta tanto, è una storia di sport umana, fin troppo umana. Lontana dai toni melensi che la stampa inglese rimprovera al racconto olimpico di oggi, in particolare a quello della Bbc. Toni, del resto, a cui in Italia ci siamo abituati al punto da ritenere ogni leggera deviazione dal solco precompilato di interviste e racconti come un’eresia. Quando Amos Mosaner ha detto che lui e Stefania Costantini, le stelle del curling misto italiano, non sono amici apriti cielo. Arianna Fontana è stata a un passo dall’abbandonare l’azzurro dopo una vicenda che è finita pure davanti ai tribunali sportivi. E che oggi ancora trova seguito nelle parole, dure, del compagno di squadra Pietro Sighel.

“Non siamo una squadra”

Sighel, a chi gli chiedeva un commento su Arianna Fontana, ci è andato giù duro. “Si allena all’estero per sua scelta, chi la conosce”. E poi: “Quelle brave sono le altre ragazze, che son cresciute pure senza di lei”. Lei, appunto, che ha detto di essere pronta a rispondere. Non adesso, però. La rottura risale al 2019 con le accuse di Fontana ad Andrea Cassinelli e Tommaso Dotti di aver causato una sua caduta in allenamento. La vicenda finì davanti al tribunale della Federghiaccio che ci ha messo cinque anni per assolvere i due atleti. Ma gli strascichi restano. Lo sport, in fondo, non è quella melassa di buoni sentimenti che ci propiniamo da soli. È umano, troppo umano. Perciò ci piace.