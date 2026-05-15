Meteo

Meteo: breve ondata di maltempo, poi torna il sole

Per domenica 17 maggio si prevede un deciso miglioramento

di Redazione - 15 Maggio 2026

Maltempo su tutta l’Italia, ma rispunterà il sole insieme al ritorno dell’anticiclone. Il miglioramento inizierà alla fine del weekend e durerà almeno per qualche giorno. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ha preannunciato una massiccia irruzione di aria fredda proveniente dal Mare del Nord, che sta facendo crollare i termometri su livelli prettamente autunnali.

Il risultato più vistoso di questo sbalzo termico sarà il ritorno della neve sull’arco alpino a quote molto basse per il periodo. I fiocchi bianchi si spingeranno fino ai 1300 metri, e in particolare sulle Dolomiti si prevedono accumuli rilevanti, fino a 20-30 centimetri di neve fresca in alta quota.

Cosa accadrà oggi

La giornata di oggi sarà caratterizzata una fase di maltempo di tipo autunnale, quasi invernale sulle regioni del Nord. Le temperature massime scenderanno fino a 13-15°C anche al Centro, assestandosi su valori ben 6-8°C inferiori rispetto alle medie climatologiche di metà maggio.

Maltempo anche domani

Domani la situazione non andrà meglio. Il maltempo sarà diffuso su quasi tutto il territorio italiano. Le temperature sono destinate a un leggerissimo calo. I fenomeni più intensi si concentreranno dapprima verso il Nord-Est e le regioni centrali, per poi scivolare progressivamente verso il Sud.

Per domenica 17 maggio si prevede invece un deciso miglioramento, con cieli che torneranno sereni su tutta la Penisola, almeno fino a metà della prossima settimana.