Arsial, Raffa “Vogliamo diventare sempre più un partner completo per gli imprenditori agricoli”

di Italpress - 17 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Diventare sempre più un partner strategico a tutto tondo per le imprese del settore agricolo e agroalimentare, con l’obiettivo di essere un “facilitatore”. E’ l‘obiettivo di Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, come spiegato in un’intervista alla Italpress dal presidente Massimiliano Raffa. “Abbiamo trovato un’agenzia che avrebbe dovuto fare sviluppo e innovazione in agricoltura e l’abbiamo trasformata in un’azienda che lo fa veramente. Adesso stiamo facendo l’ultima parte che è quella di essere un pò più predittivi anche per il futuro. Il grande cambio di passo è stato capire che dobbiamo mettere di nuovo al centro l’imprenditore, quindi abbiamo completamente cambiato il paradigma nella comunicazione, nei fabbisogni e nelle azioni. Chiediamo alle imprese qual è l’obiettivo e come vogliono arrivarci e poi noi dobbiamo essere bravi a mettere a terra le risorse in maniera congrua. L’altro aspetto importante è avere creato tutta una serie di partnership intorno all’agenzia con gli stakeholders del territorio, parlo delle Camere di commercio, delle università, delle associazioni di categoria. Oggi l’Arsial è un pivot dell’agricoltura regionale”. Quindi “un partner a 360 gradi per innovazione, commercializzazione, internazionalizzazione. Non c’è un campo dell’agricoltura che l’Arsial oggi non stia mettendo a terra e su cui non stia lavorando”.

La valorizzazione dei prodotti Dop e Igp del territorio è un altro punto importante dell’attività di Arsial. “Anche in questo caso c’era una situazione abbastanza confusa Abbiamo messo a terra un piano, chiamato modello Lazio, nel quale la promozione viene fatta in maniera assolutamente professionale: manteniamo la nostra funzione di ente regolatore, quindi l’analisi, le verifiche, i controlli, ma poi dobbiamo anche fare in modo che questi prodotti arrivino sulle tavole dei romani e almeno della nostra regione, che vengano conosciuti. Recentemente – aggiunge Raffa – siamo arrivati alla seconda fase, quella di proteggere queste nostre produzioni, mettendo con il Poligrafico Zecca dello Stato l’etichettatura, la fascetta elettronica, attraverso la quale non soltanto riusciamo a promuovere il nostro prodotto ma lo andiamo anche a proteggere quando lo portiamo all’estero, perché l’agenzia sta facendo un forte programma di internazionalizzazione delle nostre imprese”.

Il presidente sottolinea poi come “i nostri piani di lavoro sono mantenere forte la tradizione, quindi il chilometro zero, facendo anche un grande lavoro affinché il prodotto stagionale venga promosso rispetto ad altri prodotti. Questo fa bene all’agricoltura, alle nostre tavole, e stiamo innovando moltissimo. Abbiamo progetti in essere anche con le principali associazioni di categoria, ad esempio con Confagricoltura, per sperimentare il drone in agricoltura”. Quanto ai prossimi obiettivi “il mio sogno – spiega Raffa – è quello di fare diventare Arsial un’agenzia predittiva. Noi dobbiamo tutelare e fare un grande lavoro sul futuro della nostra agricoltura che vuol dire investire in ricerca, in innovazione, ma soprattutto in tutti quei sistemi che possono assolvere le problematiche che hanno i nostri imprenditori. Riuscire a chiudere il mio mandato con questo ultimo punto vorrebbe dire veramente andare a chiudere il cerchio di un’agricoltura che è straordinaria”.

