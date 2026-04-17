Esteri

Stretto Hormuz: ecco perché ora l’Iran lo apre

Questa mossa, la più recente agenzia arrivata sul tavolo del vertice E4 in corso a Parigi dall'area del conflitto

di Dave Hill Cirio - 17 Aprile 2026

L’Iran ha annunciato l’apertura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio globale di petrolio e gas, per tutta la durata della tregua in corso tra Israele e Libano.

Una notizia confermata da più parti. Ne scrivono Reuters, Axios e l’agenzia iraniana Irna. La decisione si inserisce nel contesto della fragile de-escalation regionale dopo settimane di tensioni militari nel Medio Oriente.

Hormuz: Stretto aperto a sorpresa

Secondo le ricostruzioni di Reuters, Teheran avrebbe comunicato che il passaggio delle navi commerciali resterà garantito finché reggerà il cessate il fuoco lungo il fronte israelo-libanese, con l’obiettivo dichiarato di stabilizzare i flussi energetici e ridurre il rischio di escalation nel Golfo Persico. L’ennesima conferma di quanto al regime di Teheran interessi la resilienza del Paese ove opera il suo “partner” più effice, Hezbollah.

Axios sottolinea, invece, un diverso fronte di notizie. E spiega come la misura sia interpretata da fonti diplomatiche come un segnale politico legato ai negoziati indiretti tra gli attori regionali e Stati Uniti.

L’agenzia Irna evidenzia infine la posizione iraniana, che collega l’apertura dello stretto al “rispetto reciproco della tregua” e alla necessità di evitare impatti sull’economia globale. Lo Stretto di Hormuz resta infatti una delle rotte più sensibili al mondo, attraverso cui transita circa un terzo del petrolio trasportato via mare.

Un’apertura a tempo?

Non è ancora chiaro se si tratti di una misura formalizzata a lungo termine o di un provvedimento temporaneo legato esclusivamente alla fase di cessate il fuoco. Le capitali occidentali stanno monitorando l’evoluzione della situazione, mentre gli operatori energetici valutano l’impatto sui mercati.

Questa mossa, la più recente agenzia arrivata sul tavolo del vertice E4 in corso a Parigi dall’area del conflitto.

Le prossime ore saranno decisive per capire la tenuta dell’accordo e l’effettiva stabilità della rotta marittima.