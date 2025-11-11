Sport

Atp Finals Torino, oggi Musetti-De Minaur: orario e dove vederla

Dopo l'esordio amaro con Fritz, l'azzurro torna in campo per affrontare l'australiano

di Flavia Romani - 11 Novembre 2025

Lorenzo Musetti ancora in campo alle Atp Finals di Torino: oggi, 11 novembre, l’azzurro scenderà in campo contro Alex De Minaur. Questo match ha già il peso di un vero e proprio spareggio: chi perde rischia di salutare il torneo con una giornata d’anticipo. Per il numero 9 del ranking mondiale, si tratta quindi di una sfida fondamentale per continuare a inseguire il sogno semifinali.

La situazione del girone non permette margini di errore. Musetti arriva dalla sconfitta del debutto contro Taylor Fritz, che lo ha superato in due set dimostrando grande solidità al servizio. L’italiano, che aveva cominciato l’avventura torinese con grande entusiasmo, è ora chiamato a una risposta immediata. Dall’altra parte della rete troverà un avversario altrettanto motivato: anche De Minaur ha perso il suo incontro d’esordio, superato da Carlos Alcaraz.

Oggi Musetti De Minaur: orario e dove vedere le partite Atp Finals

Il match è fissato non prima delle ore 20:30 e sarà uno dei più attesi della giornata. Il pubblico torinese proverà a spingere Musetti, che nelle ultime sfide contro l’australiano ha saputo mostrare il meglio del suo repertorio. I precedenti sono infatti favorevoli all’azzurro: Musetti guida 3-1 negli scontri diretti e ha vinto gli ultimi tre confronti disputati, segnale che il gioco elegante e vario del toscano può mettere in difficoltà la rapidità e la solidità del rivale.

Per tifosi e appassionati non mancano le possibilità per seguire la partita. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Inoltre, chi preferisce il digitale potrà guardarlo in streaming attraverso Sky Go, la piattaforma NOW e il servizio internazionale Tennis TV. Il match di oggi tra Musetti e De Minaur sarà trasmesso anche in chiaro su Rai2, canale che trasmetterà fino alla fine del torneo una partita al giorno dei tennisti azzurri alle Atp Finals.

La sfida rappresenta un bivio decisivo: una vittoria permetterebbe a Musetti di continuare a lottare per le semifinali, mentre una sconfitta ridurrebbe drasticamente le sue speranze. L’atmosfera del Pala Alpitour, il tifo italiano e la voglia di riscatto saranno gli ingredienti di una serata che potrebbe rivelarsi memorabile.