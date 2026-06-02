Kenya, proteste contro il centro Usa per la quarantena Ebola

Askanews Video

I manifestanti, dispersi con lacrimongeni, temono l’arrivo del virus

di Askanews - 2 Giugno 2026

Milano, 2 giu. (askanews) – Manifestanti in piazza a Nairobi in Kenya contro il progetto di un centro di quarantena finanziato dagli Stati Uniti per ospitare cittadini americani provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un’epidemia di Ebola. I dimostranti temono che la presenza della struttura possa favorire l’ingresso del virus nel Paese. Le proteste sono state disperse con gas lacrimogeni dalla polizia, mentre il presidente William Ruto ha difeso l’iniziativa definendola una misura di sicurezza sanitaria.