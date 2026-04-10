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Atp Monte-Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime: domani la semifinale contro Zverev

di Flavia Romani - 10 Aprile 2026

Jannik Sinner continua il suo cammino nel torneo Master 1000 di Monte-Carlo: il tennista altoatesino ha battuto agevolmente in due set il canadese Felix Auger-Aliassime imponendosi con il punteggio di 6-3; 6-4. E così, domani, il numero due del mondo affronterà il tedesco Zverev nel match di semifinale.

Atp Monte-Carlo, Sinner vola in semifinale: “Ho recuperato energie”

Una partita diversa da quella di ieri, quando Sinner ha avuto di fronte Machac agli ottavi. Oltre ad aver perso un set – cosa rara di questi tempi per l’azzurro – il talento altoatesino era sembrato più affaticato. Oggi, si è vista anche la differenza di forma, da lui confermata.

“Ho fatto un passo avanti, è stata una partita dura. Dovevo migliorare, sono contento perché ero stanco e ho recuperato dalla partita di ieri. Sono felice di essere tornato in semifinale in questo torneo. Cerco di rischiare nei colpi. Ho provato a migliorare colpi come lo smash. E’ stata un’ottima partita, intensa”. E poi ha concluso: “Ora testa alla semifinale. Dovrò recuperare e vediamo come andrà”.

Inanto, un occhio va anche alla classifica Atp. Perché ci potrebbero essere degli stravolgimentigià nella giornata di oggi. Con la vittoria di Sinner contro Felix Auger-Aliassime se Alcaraz cadesse contro Alexander Bublik – in campo questo pomeriggio – l’altoatesino diventerebbe matematicamente il nuovo numero 1 del mondo.