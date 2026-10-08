Politica

Attacco hacker al Ministero degli Esteri

La Farnesina rassicura: "Situazione sotto controllo", Tajani: "Cybersicurezza cruciale"

di Maria Graziosi - 8 Ottobre 2026

Un attacco hacker al Ministero degli Esteri. Lo ha riferito proprio la Farnesina secondo cui, però, la situazione sarebbe sotto controllo. In corso le analisi che si estenderanno anche ai siti legati alle sedi diplomatiche e consolari dell’Italia all’estero. L’obiettivo sarà quello di comprendere le dimensioni e la portata dell’attacco. La situazione, hanno fatto sapere dal Ministero retto dal ministro Antonio Tajani, è “costantemente monitorata”, oltre che dalla stessa Farnesina, anche dal Polo Strategico Nazionale e in raccordo con le autorità competenti.

Attacco hacker al Ministero degli Esteri

“Da questa mattina il sito del Ministero degli Affari Esteri è oggetto di un attacco informatico, che finora è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione, senza provocare disservizi”, si legge in una nota firmata dal dicastero di Antonio Tajani. Che ha precisato. “La cybersicurezza è un elemento centrale della riforma della Farnesina approvata lo scorso anno. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, adottando tutte le necessarie contromisure anche sul piano tecnologico”.

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