Cultura & Spettacolo

L’amore imprevisto che ha travolto la TV mondiale

di Elizabeth Costello - 9 Ottobre 2026

Un rabbino affascinante e una podcaster irriverente che parla apertamente di sesso. Sembra l’inizio di una battuta, ma è il cuore pulsante di Nobody Wants This. La serie firmata Netflix ha conquistato il pubblico globale con una freschezza davvero unica. Il celebre portale americano Decider l’ha definita una delle migliori commedie romantiche televisive.

Il segreto di Nobody Wants This

Ma qual è il vero segreto di questo fenomeno mediatico così travolgente? La trama segue Joanne e Noah, due personaggi opposti che si attraggono irrimediabilmente. Lei è un’irriverente agnostica, mentre lui è un carismatico rabbino legato alle tradizioni.

Tra cene di famiglia caotiche e dilemmi culturali, nasce un sentimento sincero. A dare vita ai protagonisti, due celebri icone della TV americana.

Kristen Bell e Adam Brody sfoggiano un’alchimia magnetica e del tutto naturale. Accanto a loro brillano Justine Lupe e Timothy Simons nei ruoli dei fratelli.

I risultati sulla piattaforma streaming

Sono stati fin da subito eccezionali. Lo show ha conquistato la vetta della classifica globale in molti Paesi. Decine di milioni di utenti hanno divorato gli episodi in pochi giorni. E l’entusiasmo dei fan ha convinto Netflix a confermare una nuova stagione.

La produzione vanta la firma brillante della creatrice e produttrice Erin Foster. L’intera narrazione trae spunto dalla sua personale esperienza di vita reale: la scrittrice si è infatti convertita all’ebraismo per sposare l’attuale marito.

Questa autenticità regala allo show un equilibrio perfetto tra ironia e sentimento e curiosità al web. Il fenomeno legato al protagonista, per esempio: i fan sui social media hanno incoronato il personaggio di Noah come “Hot Rabbi”.

Il successo di Nobody Wants This dimostra che il genere romantico sa ancora rinnovarsi con stile. Un racconto moderno e brillante che conquista al primo sguardo.

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