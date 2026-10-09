Cronaca

Terremoto a Panama magnitudo 8, allerta tsunami

La magnitudo odierna conferma l'elevata pericolosità legata alle interazioni tra le placche tettoniche di Cocos, Nazca e dei Caraibi

di Dave Hill Cirio - 9 Ottobre 2026

Panama, violenta scossa di magnitudo 8: allarme tsunami e il ricordo dei grandi sismi storici.

Terremoto a Panama

Un devastante terremoto di magnitudo 8.0 della Scala Richter ha scosso Panama, riaccendendo il ricordo delle grandi emergenze sismiche del passato nell’istmo centroamericano.

L’ipocentro è stato localizzato dall’USGS a una profondità di circa 33 chilometri al largo della penisola di Azuero. L’epicentro, posizionato a breve distanza da Bajos de Güera e Pitaloza Arriba.

La forte e prolungata scossa ha scatenato il panico nella capitale Panama City, spingendo la popolazione a fuggire dagli edifici verso le strade, ed è stata avvertita nitidamente fin nel vicino Costa Rica.

Allerta tsunami

Le autorità e il Pacific Tsunami Warning Center hanno immediatamente diramato un’allerta tsunami per l’intero litorale pacifico della regione. L’evento odierno riporta l’attenzione sulla fragile sismicità della zona, che vanta importanti precedenti storici.

Il caso più disastroso risale al 7 settembre 1882, quando un terremoto stimato tra magnitudo 7.9 e 8.3 colse di sorpresa l’arcipelago di San Blas e Colón, provocando circa 250 morti e un violento tsunami. Analogamente, nel luglio 1934 e nell’aprile 1991, forti terremoti di magnitudo 7.7 scossero la fascia di confine tra Panama e Costa Rica, generando ingenti distruzioni, maremoti locali e numerose vittime.

La magnitudo odierna conferma l’elevata pericolosità legata alle interazioni tra le placche tettoniche di Cocos, Nazca e dei Caraibi. Mentre i cittadini affrontano ore di profonda incertezza, i servizi di emergenza e la protezione civile mantengono lo stato di massima allerta lungo tutte le aree costiere a rischio del Paese.