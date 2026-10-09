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Evasione fiscale da record a Udine, imprenditrice nei guai

Scoperti oltre 200mila euro mai dichiarati al Fisco da una giovane accompagnatrice

di Marzio Amoroso - 9 Ottobre 2026

I controlli sulla regolare posizione tributaria dei cittadini rappresentano uno strumento fondamentale per garantire l’equità fiscale sul territorio. Recentemente l’attenzione degli investigatori si è concentrata sulla posizione economica di una donna residente a Udine. La contribuente risultava attiva nel settore dei servizi di accompagnamento e nell’organizzazione di incontri personali. L’attività ispettiva è scattata a causa di una palese sproporzione economica. I dati reddituali presentati ufficialmente non coincidevano con l’effettivo tenore di vita condotto. Le ingenti spese quotidiane e le disponibilità patrimoniali mostravano un quadro economico palesemente incompatibile con quanto dichiarato al Fisco negli anni presi in esame.

L’indagine finanziaria e la ricostruzione dei ricavi nascosti

Gli accertamenti sono proseguiti attraverso un’approfondita analisi della documentazione contabile e dei movimenti dei conti correnti bancari. I riscontri analitici svolti sui flussi di denaro hanno permesso di ricostruire con precisione l’ammontare reale dei compensi percepiti. I ricavi non dichiarati superano la soglia complessiva di 200mila euro. Questa cifra da record costituisce l’imponibile sottratto al prelievo tributario e non la semplice imposta evasa. L’inquadramento delle prestazioni rientra formalmente nella specifica codifica ATECO dedicata ai servizi di incontro e agli eventi simili.

Il quadro normativo sui proventi da servizi personali

In base alla normativa italiana vigente la prestazione autonoma di accompagnamento svolta da persone maggiorenni non costituisce alcun illecito di natura penale. Tuttavia, dal punto di vista strettamente tributario ogni compenso percepito genera un’entrata economica rilevante. I proventi derivanti da queste attività professionali devono essere obbligatoriamente denunciati all’Agenzia delle Entrate. Le somme incassate rientrano infatti nella categoria dei redditi diversi o del lavoro autonomo.

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