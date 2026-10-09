Politica

Il Presidente Mattarella ha promulgato la legge elettorale

La firma del Capo dello Stato dopo l'approvazione di ieri alla Camera

di Cristiana Flaminio - 9 Ottobre 2026

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale. La notizia è ufficiale da qualche minuto. Lo Stabilicum è stato controfirmato dal presidente della Repubblica. Dal Quirinale hanno fatto sapere che le “disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” sono state promulgate. La legge è stata approvata ieri, con l’ultimo voto alla Camera, in un clima di feroce contrapposizione tra i partiti e gli schieramenti.

Mattarella ha promulgato la legge elettorale

La firma del presidente Mattarella sulla legge elettorale mette fine, almeno per un po’, al dibattito. Dall’opposizione, e già da settimane, arrivano però lampi di guerra e tuoni di ricorsi. La Corte costituzionale dovrà interessarsi della materia e più volte, dentro e fuori dalle aule parlamentari, è stato affermato che la battaglia sarebbe proseguita coi mezzi dei ricorsi giurisdizionali. Lo scontro tra le parti, dunque, è tutt’altro che sedato.

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