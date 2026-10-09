Il Presidente Mattarella ha promulgato la legge elettorale
La firma del Capo dello Stato dopo l'approvazione di ieri alla Camera
Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale. La notizia è ufficiale da qualche minuto. Lo Stabilicum è stato controfirmato dal presidente della Repubblica. Dal Quirinale hanno fatto sapere che le “disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” sono state promulgate. La legge è stata approvata ieri, con l’ultimo voto alla Camera, in un clima di feroce contrapposizione tra i partiti e gli schieramenti.
Mattarella ha promulgato la legge elettorale
La firma del presidente Mattarella sulla legge elettorale mette fine, almeno per un po’, al dibattito. Dall’opposizione, e già da settimane, arrivano però lampi di guerra e tuoni di ricorsi. La Corte costituzionale dovrà interessarsi della materia e più volte, dentro e fuori dalle aule parlamentari, è stato affermato che la battaglia sarebbe proseguita coi mezzi dei ricorsi giurisdizionali. Lo scontro tra le parti, dunque, è tutt’altro che sedato.
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