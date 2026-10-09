Cronaca

Sigfrido Ranucci non tornerà a Report, ricorso respinto

La decisione del Tribunale del Lavoro boccia l'istanza avanzata dall'ex conduttore contro la Rai

di Angelo Vitale - 9 Ottobre 2026

Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato il ricorso d’urgenza presentato da Sigfrido Ranucci contro la Rai. L’ex conduttore aveva chiesto al giudice la revoca immediata del provvedimento. A fine agosto, l’azienda lo aveva rimosso dalla conduzione e dalla responsabilità autoriale di Report, lo storico programma trasmesso su Rai 3.

Ricorso respinto

La complessa battaglia legale era iniziata a metà settembre con il deposito di un articolato atto cautelare di 43 pagine, predisposto dal team difensivo guidato dall’avvocato Roberto De Vita.

I legali sostenevano che la decisione di Viale Mazzini fosse priva di idonee motivazioni giuridiche e fondata su formule del tutto generiche relative a presunte incompatibilità aziendali.

Secondo la difesa, la rimozione e le tre opzioni professionali alternative prospettate dalla Rai – tra cui ruoli di rilievo al Tg3 e a RaiNews24 – avrebbero determinato un palese demansionamento professionale e una violazione della tutela dell’autonomia del giornalismo d’inchiesta.

L’obiettivo prioritario dell’azione giudiziaria era ottenere il reintegro cautelare del conduttore in tempo utile per l’avvio della nuova stagione televisiva, fissato per l’8 novembre.

Il verdetto

Il giudice del lavoro conferma ora la piena legittimità delle decisioni organizzative di Viale Mazzini, respingendo le istanze di reintegro immediato e lasciando la guida del programma ai volti ufficialmente designati dall’azienda.

La pronuncia arriva in un clima di acceso scontro, esacerbato dalla recente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni inflitta dalla Rai a Ranucci all’inizio di ottobre, anch’essa oggetto di autonoma impugnazione.

L’ordinanza del tribunale capitolino segna così uno snodo decisivo in una vicenda destinata a far discutere ancora lungo.