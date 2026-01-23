Sport

Australian Open 2026, Alcaraz agli ottavi. Avanzano anche Medvedev e Paul

di Lino Sasso - 23 Gennaio 2026

Carlos Carlos Alcaraz conquista con autorità gli ottavi degli Australian Open 2026 e conferma il suo status di numero uno del mondo. Sul cemento di Melbourne, lo spagnolo supera in tre set il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-2 6-4 6-1, chiudendo il match in due ore e 7 minuti e guadagnandosi un posto tra i migliori 16 del torneo. Una partita ben gestita dal murciano, capace di contenere le soluzioni imprevedibili dell’avversario. “Non è mai facile giocare contro Moutet, non sai mai cosa può fare e non è scontato preparare una partita contro di lui. Sono felice di come ho gestito il match”, ha spiegato Alcaraz nell’intervista in campo al termine dell’incontro. Negli ottavi degli Australian Open, il fuoriclasse spagnolo affronterà ora lo statunitense Tommy Paul, in un match che promette spettacolo.

Paul arriva alla sfida con Alcaraz in condizioni fisiche ideali, grazie al ritiro del connazionale Alejandro Davidovich Fokina. Quest’ultimo ha infatti alzato bandiera bianca dopo due set (6-1 6-1) nel terzo turno, permettendo all’americano di risparmiare energie preziose in vista di uno degli incontri più attesi del tabellone. Giornata intensa anche per Daniil Medvedev, che ha dovuto ricorrere al quinto set per evitare una clamorosa eliminazione. L’ex numero uno del mondo, testa di serie numero 11, ha rimontato due set di svantaggio contro l’ungherese Fabian Marozsan, imponendosi dopo tre ore e 46 minuti di battaglia con lo score di 6-7(5) 4-6 7-5 6-0 6-3.

Gli ottavi degli Australian Open 2026: la fase decisiva del torneo

Una prova di grande tenuta mentale per il russo, che nei ottavi degli Australian Open affronterà una delle sorprese del torneo. Si tratta dello statunitense Learner Tien, protagonista di una prestazione solida contro il portoghese Nuno Borges, sconfitto 7-6(9) 6-4 6-2. Tien ha mostrato continuità e maturità, guadagnandosi una sfida di grande prestigio contro Medvedev. Il tabellone degli Australian Open entra così nella sua fase decisiva, con gli ottavi che promettono incontri di alto livello e possibili sorprese. Sinner e Alcaraz restano i favoriti del torneo, ma è molta la concorrenza pronta a mettere alla prova il numero uno e due del mondo sul cemento di Melbourne.