Sport

Australian Open: Alcaraz e Moutet oggi in campo. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 23 Gennaio 2026

Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian Open 2025 e lo fa nella sesta giornata dello Slam di Melbourne, al via nella notte italiana tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio. Quella di oggi tra Alcaraz e Moutet è una delle sfide più attese del terzo turno. Il numero uno del mondo affronta il francese in un match inedito che promette spettacolo e insidie. Il tennista spagnolo, Carlos Alcaraz, arriva al terzo turno dopo un cammino tutt’altro che banale. All’esordio ha superato l’australiano Walton. Nel match successivo ha invece eliminato il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-2 in quasi tre ore di gioco. Una partita complessa, soprattutto nel primo set, dove Alcaraz è finito sotto di un break. Prima di imporsi al tiebreak per 7-4, lasciandosi andare a un urlo liberatorio che ha raccontato tutta la tensione accumulata.

Il turno precedente

Nel secondo parziale lo spagnolo ha indirizzato l’incontro grazie al break nel quarto game, mentre nel terzo set ha gestito con autorità, anche approfittando di un medical timeout richiesto da Hanfmann. Alcaraz ha chiuso al terzo match point dopo aver annullato tre palle break consecutive, confermando solidità mentale e fisica. Un dato certifica la sua continuità: a livello Slam lo spagnolo è imbattuto contro giocatori fuori dalla top 100, con un impressionante record di 22 vittorie e zero sconfitte. Oggi contro Alcaraz dall’altra parte della rete ci sarà Corentin Moutet, capace di raggiungere il terzo turno battendo prima Schoolkate e poi Zheng. Per il francese sarà una sfida prestigiosa e senza precedenti: quello di Melbourne rappresenta infatti il primo incrocio in carriera tra i due.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Alcaraz e Moutet

Il match di oggi tra Alcaraz e Moutet si inserisce come tra i principali nel programma degli Australian Open e dirà molto sulle ambizioni del numero uno del mondo. Con lo spagnolo chiamato a confermare il suo status anche sul cemento australiano alle 3.30 ore italiane. Per Alcaraz l’obiettivo è chiaro: avanzare, crescere di partita in partita e continuare la corsa verso il titolo, detenuto da Jannik Sinner che lo ha vinto nelle ultime due edizioni del torneo. Il match sarà fruibile in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.