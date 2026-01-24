Primo Piano

Australian Open, Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi. Avanti anche Musetti e Darderi

di Eleonora Ciaffoloni - 24 Gennaio 2026

Giornata durissima agli Australian Open, segnata da temperature torride e partite estenuanti, ma anche da grandi soddisfazioni per il tennis italiano: Jannik Sinner, numero 2 del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale al termine di una battaglia durata quasi quattro ore, superando lo statunitense Eliot Spizzirri in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Una vittoria tutt’altro che semplice per l’altoatesino, costretto a stringere i denti non solo per la resistenza dell’avversario, ma anche per i crampi e il caldo soffocante che hanno messo a dura prova la sua tenuta fisica.

Australian Open, Sinner agli ottavi sotto il caldo torrido

Le condizioni climatiche estreme hanno pesantemente influenzato l’intera giornata di gioco a Melbourne Park. Con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, gli organizzatori sono stati costretti a sospendere temporaneamente gli incontri sui campi esterni. Anche la partita di Sinner ha subito una breve interruzione per permettere la chiusura del tetto retrattile, una decisione necessaria per garantire la sicurezza di giocatori e pubblico. Nonostante le difficoltà, l’azzurro ha saputo gestire i momenti più complicati del match, ritrovando solidità nei momenti chiave e imponendo la sua maggiore continuità nei set finali.

Agli ottavi, Sinner affronterà Luciano Darderi, protagonista di un’altra grande impresa tutta italiana. Il tennista italo-argentino ha infatti eliminato il russo Karen Khachanov dopo quattro set molto combattuti (7-6, 3-6, 6-3, 6-4), centrando per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open. Sarà dunque derby azzurro nel prossimo turno.

Ma la giornata positiva per l’Italia non si è fermata qui. Lorenzo Musetti è stato autore di una vera e propria maratona, imponendosi sul ceco Tomas Machac al termine di cinque set intensissimi: 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2. Un match lungo e logorante, affrontato anch’esso sotto un caldo estremo che sta diventando uno dei protagonisti di questa edizione del torneo.

Tra fatica, resistenza e grande carattere, il tennis italiano esce rafforzato da una delle giornate più difficili del torneo australiano.