Politica

Sul patto di stabilità si chiede flessibilità stando attenti a non far saltare il tavolo negoziale

di Eleonora Manzo - 29 Aprile 2026

Sul Patto di stabilità, alla fine, l’Europa ha fatto l’unica cosa che le riesce davvero bene: ricordare che le regole, una volta scritte, non diventano opzionali solo perché un governo alza la voce. Bruxelles ha chiarito che non è possibile una revoca unilaterale: il quadro fiscale europeo fa parte del diritto dell’Unione e, piaccia o no, non può essere disapplicato a colpi di dichiarazioni politiche.

Tradotto: non basta dire ‘non ci sto’ per sfilarsi da un meccanismo che vincola tutti i Paesi membri, soprattutto quelli già sotto osservazione per i conti pubblici.

La precisazione europea arriva in un momento politicamente sensibile, perché in Italia il Patto è tornato a essere terreno di scontro, slogan e distinguo. Da una parte c’è chi, soprattutto nell’area più sovranista della maggioranza, continua a evocare strappi, sospensioni o disimpegni unilaterali, come se la governance economica dell’Unione fosse un abbonamento da disdire con una PEC.

Dall’altra ci sono le forze più prudenti, dentro e fuori il governo, che sanno benissimo come una rottura frontale con Bruxelles produrrebbe soprattutto un effetto: allarmare i mercati, indebolire la credibilità italiana e rendere ancora più costoso il già complicato equilibrio dei conti pubblici.

In questo quadro, la posizione di Giorgia Meloni è più articolata di quanto dicano sia i suoi detrattori sia i suoi alleati più impazienti. La presidente del Consiglio non ha mai nascosto di considerare le nuove regole europee troppo rigide in una fase economica incerta, né ha rinunciato a chiedere margini aggiuntivi per affrontare emergenze industriali, costi energetici e rallentamento della crescita. Ma, al tempo stesso, ha evitato di trasformare la critica al Patto in una campagna apertamente eversiva rispetto all’ordinamento europeo. Il suo tentativo è piuttosto quello di ottenere flessibilità politica senza rompere il tavolo negoziale: una linea meno rumorosa di certa propaganda, ma anche più compatibile con il ruolo di chi governa un Paese ad alto debito.

È una postura che dice molto della fase attuale. Meloni sa che l’Italia ha bisogno di tenere insieme due esigenze che spesso si respingono a vicenda: parlare all’elettorato che diffida dei vincoli europei e, contemporaneamente, rassicurare partner internazionali, investitori e istituzioni comunitarie. Per questo il governo insiste sulla necessità di interpretare il Patto con realismo, ma senza imboccare scorciatoie impraticabili. Non è poco, in una stagione in cui la politica italiana tende spesso a vendere come ‘soluzione’ ciò che al massimo è uno sfogo.

Anche perché da Bruxelles, su questo punto, il messaggio è netto: la sospensione o l’allentamento generalizzato delle regole non dipendono dalla volontà del singolo Stato, ma da valutazioni comuni e da condizioni eccezionali che al momento la Commissione non considera mature. In assenza di una grave recessione generalizzata, la linea resta quella del rispetto delle raccomandazioni e dei percorsi di rientro. È il linguaggio classico dell’Unione: poco empatico, molto notarile, ma difficilmente equivocabile.

Le opposizioni, naturalmente, leggono questa fase in modo diverso.

Il centrosinistra accusa l’esecutivo di aver alimentato ambiguità e illusioni, promettendo una capacità di incidere in Europa che finora non ha prodotto risultati sostanziali sulle regole fiscali. Il Movimento 5 Stelle insiste sulla critica all’austerità e sull’inadeguatezza di parametri giudicati incompatibili con investimenti e protezione sociale. La Lega, invece, continua a usare il Patto come bersaglio simbolico, spingendo su toni più radicali che servono soprattutto a marcare il profilo identitario. In mezzo, Meloni prova a tenere il punto: contestare il rigore, ma senza oltrepassare la soglia dello scontro che l’Italia, oggi, difficilmente potrebbe permettersi.

Il risultato è una fotografia piuttosto nitida. Il Patto di stabilità resta impopolare, contestato e politicamente fragile, ma non per questo è revocabile a piacere. E il governo italiano, al di là delle parole più incendiarie che circolano nella maggioranza, sembra averlo capito. Meloni punta a modificare gli equilibri, non a far saltare il banco.

È una differenza meno spettacolare di uno strappo, ma decisamente più utile per chi, oltre agli slogan, deve anche firmare le leggi di bilancio.