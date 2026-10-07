Politica

Mattarella, il 7 ottobre e la posizione dell’Italia: “Due popoli, due Stati”

Il ricordo del Capo dello Stato, il monito del Quirinale: "La violenza va fermata"

di Cristiana Flaminio - 7 Ottobre 2026

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda la tremenda strage del 7 ottobre e ribadisce la posizione italiana sulla situazione mediorientale. “La violenza va fermata, siamo per la soluzione Due popoli, due Stati”. Il lungo e accorato messaggio del Presidente della Repubblica parte proprio dal ricordo di quello che accadde nel 2023. E che ha scatenato il massacro e le tensioni che stanno insanguinando un’area già martoriata del pianeta. “La data odierna segna la tragica ricorrenza dell’ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Molti giovani, anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un’occasione di festa”.

Mattarella e il ricordo del 7 ottobre

Il Presidente ha ricordato: “. Altri brutalmente uccisi o rapiti nelle loro case, senza nessuna pietà per bambini e anziani. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Resteranno, per tutti i popoli, un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza. In Medio Oriente e nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell’antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa”. Mattarella ha aggiunto. “Gli atti ripugnanti che, con estrema e disumana crudeltà, furono commessi il 7 ottobre 2023 hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze”.

Tutto cambia, restano solo le violenze

“Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che, ancor più da allora, gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza – ha dichiara il capo dello Stato – hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all’Autorità Nazionale Palestinese”.

La posizione dell’Italia

Mattarella, nel ricordare il 7 ottobre, ribadisce la posizione dell’Italia: “La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti, oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva ’Due Popoli, Due Stati’, per poter vivere pacificamente, fianco a fianco”. Il Capo dello Stato ha proseguito: “L’Italia continuerà a sostenere ogni sforzo volto a questo obiettivo. In questa circostanza desidero rinnovare la vicinanza della Repubblica Italiana al popolo di Israele, alle famiglie delle vittime e a coloro che portano ancora le ferite di quella terribile giornata. Auspicando che si rafforzi la determinazione di tutta la comunità internazionale a costruire condizioni durature perché vi sia pace e sicurezza per quelle terre e quei popoli martoriati”.