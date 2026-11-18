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Si tornerà a votare per le Province?

L'apertura del ministro agli Affari regionali Roberto Calderoli, obiettivo fine legislatura

di Pietro Pertosa - 18 Novembre 2026

Si tornerà a votare anche per le Province. Lo ha detto il ministro agli Affari Regionali Roberto Calderoli. Che ne ha parlato a Varese, nell’ambito delle celebrazioni per i cento anni dall’istituzione dell’ente provinciale varesotto. Le parole dell’esponente del governo sono suonate come una promessa. Riportare i cittadini alle urne, restituire loro la possibilità di eleggere la guida istituzionale degli enti che, da più di dodici anni, è ormai appannaggio di un complicato sistema di quote e voti espressi dai delegati dei Comuni.

Si tornerà a votare per le Province?

Calderoli ne è sicuro. “Da quando è stata introdotta la Legge Delrio, dal 2014, io ho combattuto e continuo sempre a combattere una battaglia politica per tornare all’elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale e restituire all’ente una giunta, come anche alle città metropolitane”. Fatta la premessa, poi l’impegno. “Tutti i partiti all’assemblea dell’Upi si sono dichiarati favorevoli e ne ha parlato in più occasioni anche il Presidente della Repubblica ricordando che le province non possono restare nel limbo”. Ecco, appunto. Il tema è incardinato.

Come si fa?

Calderoli ha spiegato. “Possiamo farlo attraverso la riforma del Tuel che verrà portata a brevissimo in consiglio dei ministri, ma c’è anche una legge in Senato che si può far ripartire e forse essere conclusa prima della fine della legislatura”. Insomma, non mancano gli strumenti per ribaltare la vecchia riforma. Che, sostanzialmente, avrebbe dovuto abolire le Province nell’ottica dello snellimento e della sburocratizzazione dello Stato e dei suoi organi locali. Un obiettivo, evidentemente, che non è stato raggiunto. E che adesso potrebbe far registrare un’importante novità. Anzi, un importante ritorno al passato.

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