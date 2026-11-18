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Pfas: chi deve fare davvero i controlli?

La bacchettata della Corte dei conti Ue, il cortocircuito, la ricerca infinita di una soluzione

di Angelo Vitale - 18 Novembre 2026

Pfas, la bomba a orologeria nell’acqua: chi deve intervenire per davvero? L’allarme lanciato dalla Corte dei conti europea è un’accusa politica diretta. L’Unione Europea presenta «numerose lacune» nella difesa dalle sostanze chimiche eterne. E la sua risposta fatica a stare al passo con l’accumulo di veleni nell’ambiente e nel sangue dei cittadini.

Pfas: chi deve intervenire con i controlli?

I processi normativi a Bruxelles richiedono in media cinque anni e le industrie aggirano i divieti sostituendo un composto tossico con un altro analogo. e un Paese membro su tre non ha nemmeno effettuato controlli specifici tra il 2020 e il 2025.

A chi spetta spegnere questa bomba chimica prima che sia troppo tardi?

La Commissione Europea, ormai, non può più nascondersi dietro compromessi al ribasso con le lobby dell’industria chimica. E nemmeno declinare il confronto con i cittadini e le comunità contaminate.

Servirebbe una svolta politica immediata. Servirebbero l’accelerazione dei bandi comunitari e il rispetto rigoroso del principio «chi inquina paga». Ciò, affinché i costi dei filtri e delle bonifiche non gravino sui contribuenti.

La responsabilità ricade direttamente anche sui governi nazionali?

Ne paga le conseguenze anche l’Italia. Il nostro Paese segnato da gravi emergenze ambientali come il Veneto o la zona di Spinetta Marengo in Piemonte. Non può ridurre, quindi, l’entrata in vigore dei limiti idrici dal 2026 a una mera formalità burocratica.

Servirebbero ispezioni a tappeto, sanzioni industriali severe e il potenziamento dei controlli sulla filiera alimentare? Ci saranno?

Urge una sinergia determinata tra Bruxelles e Roma. O la tutela della salute pubblica continuerà a soccombere di fronte agli equilibri di mercato.

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