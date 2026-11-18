Torino

Guasto alla rete ferroviaria: ritardi e cancellazioni per i treni Sfm

di Redazione - 18 Novembre 2026

Questa volta niente sciopero ma ugualmente non sono mancati i disagi per chi viaggia sui treni del Servizio ferroviario metropolitano torinese. Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 18 novembre, un’anomalia tecnica agli impianti della stazione di Torino Rebaudengo Fossata ha compromesso la regolarità dei collegamenti. Quindi non sono mancati ritardi, soppressioni e variazioni del servizio su diverse linee.

Le conseguenze si sono fatte sentire soprattutto per i pendolari provenienti dal Canavese e dall’area di Chivasso. I convogli delle linee Sfm1 e Sfm2 hanno proseguito il viaggio saltando la fermata di Rebaudengo, mentre quelli della Sfm6 hanno subito limitazioni di percorso con capolinea a Torino Lingotto. Rallentamenti sono stati segnalati anche sulle linee Sfm4 e Sfm7, in particolare nel collegamento tra Rebaudengo e Porta Susa.

Problemi anche per i passeggeri diretti all’aeroporto di Caselle e verso Ciriè e le Valli di Lanzo. Nel primo pomeriggio risultavano già soppresse una decina di corse, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione degli spostamenti. Le difficoltà hanno coinvolto inoltre i collegamenti con Asti, per i quali è stato previsto un servizio sostitutivo su autobus fino a Torino Lingotto.

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