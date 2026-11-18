Myrotvorets, Tajani convoca Kiev: chiesti chiarimenti sulla lista che include gli eurodeputati M5S
La Farnesina incarica l'ambasciatore italiano in Ucraina di intervenire
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all’ambasciatore d’Italia a Kiev, Carlo Formosa, di avviare un passo ufficiale presso le autorità ucraine per ottenere chiarimenti sull’inserimento degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle nella lista degli “anti-ucraini” pubblicata dal sito Myrotvorets. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando come il ministro stia seguendo con particolare attenzione una vicenda che coinvolge rappresentanti politici italiani eletti al Parlamento europeo.
Nel ribadire il sostegno dell’Italia all’Ucraina, Tajani ha evidenziato che la tutela della libertà di espressione, del pluralismo politico e delle prerogative degli eletti rappresenta un principio irrinunciabile delle democrazie europee. Per Roma, il sostegno a Kiev deve procedere di pari passo con il pieno rispetto delle libertà democratiche.
La vicenda è esplosa dopo la lettera inviata dall’eurodeputato M5S Danilo Della Valle alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, nella quale denunciava il proprio inserimento in una lista di presunti “criminali anti-ucraini” gestita da Myrotvorets Centre. Nelle ultime ore tutti gli eurodeputati pentastellati sono stati inclusi nello stesso elenco.
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