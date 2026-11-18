Economia

Pagamenti digitali, l’accordo Poste Italiane e Bancomat: come funziona il nuovo servizio

Insieme il sistema P2P di Poste Italiane e BANCOMAT Pay per creare una rete comune per lo scambio di denaro tra privati

di Paolo Stefani - 18 Novembre 2026

Inviare denaro a un familiare, restituire la propria parte di una cena o dividere una spesa con gli amici senza dover conoscere l’Iban. Basterà il numero di telefono del destinatario e sarà possibile effettuare il trasferimento direttamente dall’app utilizzata abitualmente. È la novità annunciata da Poste Italiane e BANCOMAT, che hanno avviato una collaborazione per rendere interoperabili i rispettivi servizi di pagamento digitale.

L’accordo mette in comunicazione il sistema P2P di Poste Italiane e BANCOMAT Pay, aprendo la strada a una rete comune per lo scambio di denaro tra privati. In questo modo, i clienti di Poste e quelli delle banche che aderiscono a BANCOMAT Pay potranno trasferirsi somme in tempo reale anche quando utilizzano applicazioni diverse. Non sarà quindi necessario che mittente e destinatario abbiano lo stesso servizio: l’integrazione consentirà di superare questa separazione, ampliando le possibilità di utilizzo dei pagamenti digitali.

Come funzioneranno i pagamenti?

Le operazioni potranno essere effettuate attraverso le rispettive app, indicando il numero di cellulare della persona a cui si vuole inviare il denaro. Tra gli utilizzi previsti ci sono i piccoli trasferimenti quotidiani, i rimborsi tra amici, la divisione di una spesa comune e le richieste di pagamento. L’obiettivo è rendere più immediato lo scambio di somme tra privati, senza dover ricorrere ogni volta alle coordinate bancarie.

Il servizio non sarà però disponibile nell’immediato. Il debutto è previsto per aprile 2027. In prossimità del lancio, Poste Italiane e BANCOMAT forniranno ulteriori indicazioni attraverso i rispettivi siti internet, le applicazioni e una campagna di comunicazione dedicata.

Una rete nazionale per i pagamenti digitali

La collaborazione punta a mettere insieme due grandi basi di utenti già abituati a utilizzare strumenti di pagamento da smartphone. Per Andrea Novelli, responsabile BancoPosta, l’intesa rappresenta un ulteriore passo verso servizi finanziari più accessibili e vicini alle esigenze quotidiane. Fabrizio Burlando, amministratore delegato di BANCOMAT, ha invece sottolineato il valore dell’accordo per l’interoperabilità dei pagamenti in Italia, anticipando la possibilità di ampliare in futuro le funzionalità disponibili.

La prospettiva è quella di un ecosistema più ampio, nel quale il trasferimento di denaro tra clienti di operatori diversi diventi un’operazione semplice e immediata.