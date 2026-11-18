Politica

Campo largo, nervosismo anche sul tema giustizia?

Le indiscrezioni, la smentita, la conta delle frizioni

di Angelo Vitale - 18 Novembre 2026

Campo largo in subbuglio: cosa significa il giallo del mini tavolo giustizia? Il nervosismo dietro le quinte del campo progressista. Secondo un retroscena pubblicato da Huffington Post, l’onorevole Federico Cafiero De Raho avrebbe abbandonato per protesta la discussione incentrata sul tema giustizia, facendo saltare la trattativa di coalizione.

De Raho smentisce: cosa fa sapere?

La replica dell’ex Procuratore Antimafia è arrivata a stretto giro. Cafiero De Raho ha smentito categoricamente di aver abbandonato il confronto o di aver fatto interrompere la trattativa. Dal Movimento 5 Stelle hanno chiarito che la delegazione prosegue attivamente. E che il lavoro al tavolo interpartitico insieme a Pd e Avs punta a far confluire le proposte nel programma comune.

Quali sono i rumors?

Ma nei corridoi si continua a parlare di possibili frizioni programmatiche. I più malevoli richiamano un possibile nesso con le posizioni di Nicola Fratoianni d Avs sulla patrimoniale. Un tema che però viaggia su binari del tutto distinti rispetto al capitolo giustizia.

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