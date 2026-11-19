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Anna Maria Saiano: questo è il bello di una grande nazione

di Askanews - 19 Novembre 2026

Roma, 18 nov. (askanews) – L’indipendenza degli Stati Uniti d’America è un tema che ritorna incessantemente, non soltanto al cinema o in letteratura. “Gli americani si interrogano sulla promessa che quella dichiarazione di indipendenza nel 1776 fece ai 13 Stati, alle comunità di quei 13 Stati, agli esclusi delle comunità di quei 13 Stati, pensiamo agli schiavi afroamericani. Gli americani si interrogano sempre su questa indipendenza voluta, dichiarata, intellettualizzata, rifiutata, contraddetta. Ogni 4 luglio la promessa deve essere sempre rinvigorita, rinverdita e al tempo stesso deve essere sempre agita, e si va a vedere se ogni anno l’azione dietro questa promessa è stata positiva o negativa. Questo è il bello di una grande nazione come gli Stati Uniti d’America”. Così Anna Maria Saiano, parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MEI e docente di letteratura americana, intervenuta a un evento presso il Centro Studi Americani per il Festival della Cultura Americana in corso a Roma e che vede askanews tra i media partner.