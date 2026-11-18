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Il Molise è fermo: i dati choc di Bankitalia

Crescita ferma, competitività al palo: lo strano caso molisano

di Paolo Diacono - 18 Novembre 2026

Il Molise rischia grosso: l’economia regionale è al palo. Lo dice Bankitalia. Il report di Palazzo Koch sulla situazione economica dell’area molisana è serissimo. L’Italia cresce, il Sud pure ma il Molise sembra restare fuori da ogni circuito virtuoso. La crescita è ferma e il territorio sconta una sempre più preoccupante incapacità strutturale di riuscire a competere. Insomma, è un problema serio che va ben oltre le congiunture e minaccia seriamente il futuro di un intero territorio.

Il Molise è fermo

I dati di Bankitalia inchiodano il Molise a una crescita praticamente ferma a zero. Rispetto allo scorso anno, i livelli di sviluppo sono uguali. In sei mesi non s’è mosso nulla. Ma non basta. Perché i consumi si indeboliscono, le bollette si inaspriscono e le imprese iniziano a perdere sempre più quota. La produzione si abbassa, il territorio si impoverisce. L’aumento dei prezzi dell’energia e l’incertezza sulla regolarità delle forniture rappresentano ulteriori fattori di rischio per le imprese, già alle prese con una domanda interna poco dinamica.

Il futuro che non c’è (più)

Termoli. La fotografia del Molise. Doveva essere il futuro. Il grande stabilimento per l’avvenire dell’auto. Da qui dovevano arrivare le batterie delle auto elettriche. Una importante promessa di sviluppo, di strategia, di ricerca. Di crescita e di vivacità. Che si è infranta. E di cui, oggi, rimangono solo i vecchi articoli di tanti anni fa. La fabbrica di Stellantis alterna cig e contratti di solidarietà. Altro che gigafactory, altro che batterie. Il futuro del Molise si è fermato. Ora il rischio è che quel vecchio meme diventi realtà. E che il Molise smetta addirittura di esistere.

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