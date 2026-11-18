Politica

Il collante del Campo largo: sussidi per decreto e tasse per vocazione

La Sinistra riscopre la leva della patrimoniale per tenere unito il Campo largo. Forza Italia difende il risparmio e il lavoro delle famiglie

di Anna Tortora - 18 Novembre 2026

I leader di Pd, M5s, Avs: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in una foto postata sui loro profili Instagram: "Al lavoro. Per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio.Ci vediamo presto!". Scrivono i leader INSTAGRAM NICOLA FRATOIANNI +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ FOTO NON IN VENDITA +++ NON ARCHIVIARE +++ NPK +++

L’eterno ritorno della Sinistra italiana verso le proprie pulsioni originarie possiede una grazia squisitamente letteraria, quasi pirandelliana. Si cambia nome, si cambia simbolo, si invoca la modernità algoritmica, ma alla fine, come in ogni tragedia classica che si rispetti, il destino bussa alla porta e presenta il conto. Anzi, presenta direttamente la cartella esattoriale.

Il Campo largo – quella variopinta alleanza metà salotto progressista e metà assemblea condominiale permanente – ha finalmente trovato la sua pietra filosofale. Nessuno intravede una visione industriale, nessuno scorge un piano strategico per la produttività nazionale. L’alleanza si regge piuttosto su un’equazione dalla semplicità disarmante: da una parte Giuseppe Conte rispolvera il Reddito di cittadinanza con commovente convinzione; dall’altra, per pagare il banchetto, Alleanza Verdi e Sinistra cala l’asso di briscola dell’imposta patrimoniale. Un vero e proprio aut aut politico impone che o si tassa il patrimonio, o salta il banco.

Il senatore di Forza Italia Dario Damiani ha fotografato questo capolavoro di ingegneria finanziaria con una sintesi che meriterebbe di essere incorniciata nei manuali di scienza delle finanze: «La patrimoniale è diventata la condizione per il cosiddetto Campo largo. Un vero e proprio ultimatum politico, che conferma l’antica e ciclica spinta fiscale della sinistra: mettere le mani sul patrimonio delle famiglie italiane».

Il senatore coglie perfettamente nel segno. Il meccanismo ideologico appare trasparente come un vetro appena lavato: la Sinistra distribuisce il sussidio con una mano e infila l’altra nelle tasche di chi ha commesso l’imperdonabile peccato originale di lavorare, risparmiare e comprare un immobile con i sacrifici di una vita. Per una certa cultura politica mai doma, il risparmio privato non rappresenta il frutto di dedizione e meritocrazia, bensì una fastidiosa anomalia statistica da correggere a colpi di salasso.

I leader dell’opposizione si affannano a distinguere sottilmente tra “patrimoniale” e “contributo di solidarietà sui super-ricchi”, una distinzione semantica che ricorda la diatriba sul fatto di subire un prelievo alla luce del sole o con il favore delle tenebre. Ciononostante, rimane scolpito il dato politico centrale evidenziato da Damiani: la patrimoniale funge da unico vero collante ideologico capace di tenere insieme una coalizione altrimenti divisa su qualsiasi altro dossier.

Di fronte a questo spettacolo di rimpianti statalisti, la posizione di Forza Italia appare quasi rivoluzionaria nella sua elementare e sacrosanta ovvietà: chi produce ricchezza va sostenuto, non punito; la pressione fiscale va ridotta, non trasformata in un bancomat permanente per finanziare il consenso elettorale altrui. Un Paese non cresce distribuendo ciò che non possiede, né tantomeno tassando ciò che i cittadini hanno già pagato tre volte. Se il collante del Campo largo coincide davvero con il salasso fiscale, resta solo da augurarsi che quella colla perda presto la presa.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA