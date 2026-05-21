Biennale, la strana presenza del Padiglione della Russia

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Attivo, ma chiuso: il pubblico guarda solo dall’esterno

di Askanews - 21 Maggio 2026

Venezia, 21 mag. (askanews) – Se ne è parlato tanto, probabilmente troppo, e ora che la Biennale Arte è aperta a tutto il pubblico, il Padiglione della Russia vive la sua vita ambigua: le porte sono chiuse, per non violare le sanzioni, non si può entrare, ma lo spazio è formalmente attivo e il pubblico può vedere delle opere video dalle finestre. Non c’è folla, pure in un sabato di sole, e non c’è neanche un gran progetto artistico. Eppure, per settimane, si è parlato solo di quello.