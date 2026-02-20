Attualità

Bimbo di 15 mesi morto per cocaina: madre indagata

Inizialmente la madre non aveva indicato la presenza della droga in casa

di Giorgio Brescia - 20 Febbraio 2026

Non era morto per soffocamento ma per la cocaina: nello scorso agosto a Vasto un bimbo di 15 mesi aveva ingerito la droga, indagata la madre. Le indagini disposte dalla Procura hanno svelato la verità.

L’autopsia ha accertato che la causa del decesso è stata una “intossicazione acuta da cocaina”. La madre è ora indagata per omicidio colposo e false dichiarazioni al pubblico ministero.

La ricostruzione dei fatti: in casa c’era la cocaina

Il bimbo era stato accompagnato dalla madre in ospedale durante l’estate. In quel primo intervento i medici non avevano individuato con precisione la causa del malore. Solo gli esami successivi, disposti dalla Procura, hanno escluso soffocamento o altre patologie.

Gli accertamenti tossicologici, prima. Poi, l’autopsia ha rilevato presenza di cocaina nell’organismo, con quantità tali da provocare il decesso per intossicazione acuta: il bimbo era morto per la cocaina, perciò indagata la madre.

Secondo gli inquirenti la sostanza stupefacente era custodita nell’abitazione in un punto accessibile al bambino, e non era stata dichiarata ai magistrati durante i primi interrogatori.

La madre iscritta nel registro degli indagati

La Procura ha iscritto la donna nel registro degli indagati, contestandole omicidio colposo e false informazioni al pubblico ministero.

Durante gli interrogatori iniziali, la madre non avrebbe rivelato la presenza di cocaina nell’abitazione al momento dell’accaduto.

L’abitazione è stata ora posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti sulle dinamiche e sulla negligenza nella custodia del bimbo e della droga.

Cosa dicono gli esperti

Gli esperti ricordano che anche piccole quantità di cocaina rappresentano un rischio gravissimo per bambini piccoli, con effetti immediati su cuore e sistema nervoso.

