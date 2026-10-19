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Allarme bomba sul volo Milano-Gedda: atterraggio d’emergenza a Fiumicino

di Flavia Romani - 19 Ottobre 2026

Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Fiumicino per un volo della compagnia aerea Flynas, partito da Milano Malpensa e diretto a Gedda, in Arabia Saudita. A far scattare l’allarme bomba sarebbe stata una passeggera che, in stato di agitazione, avrebbe riferito della possibile presenza di un ordigno a bordo. Sulla donna sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Allarme bomba sul volo Milano-Gedda: cosa è successo

L’aereo è atterrato nello scalo romano alle 15.35, con circa un centinaio di persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Una volta a terra, sono scattate le procedure di sicurezza previste in questi casi: i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo e sono stati avviati i controlli per verificare l’eventuale presenza di esplosivi.

Le prime verifiche effettuate a bordo hanno dato esito negativo. Restano invece in corso gli accertamenti sui bagagli imbarcati nella stiva, necessari per completare le operazioni di controllo e stabilire se vi siano ulteriori elementi da approfondire.

La segnalazione della passeggera e gli accertamenti

L’allarme è scattato durante il volo, quando la segnalazione della passeggera ha reso necessario attivare le procedure di emergenza e dirottare il velivolo verso l’aeroporto romano. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando le circostanze della dichiarazione che ha provocato l’intervento.

Al momento, dunque, non è stata riscontrata la presenza di un ordigno nei controlli già conclusi, ma la situazione resta sotto verifica fino al completamento delle ispezioni sui bagagli. Saranno gli accertamenti della polizia a chiarire anche le ragioni della segnalazione e le eventuali responsabilità della passeggera.

Ulteriori dettagli potranno emergere una volta terminate le verifiche e completata la ricostruzione dell’accaduto.

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