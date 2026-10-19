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Mustang, alla Festa di Roma il film su Taricone

Kasia Smutniak: "È una storia raccontata decisamente a strati, anche emotivi, nell'arco di 23 anni"

di Daniel Walker - 19 Ottobre 2026

Festa del Cinema di Roma, Kasia Smutniak presenta “Mustang”: un viaggio lungo vent’anni tra la memoria di Pietro Taricone e la speranza.

Mustang, il film su Pietro Taricone

Una promessa nata sul confine tra Nepal e Tibet nel 2003 e compiutasi vent’anni dopo. Alla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, all’interno della sezione Progressive Cinema, Kasia Smutniak ha presentato Mustang, il suo nuovo film documentario.

L’opera intreccia filmini amatoriali d’epoca, memorie familiari e impegno civile. E racconta un percorso umano e spirituale. Fu iniziato insieme al compagno Pietro Taricone — scomparso tragicamente nel 2010 — e portato a compimento con la figlia Sophie.

Un «on the road» lungo 23 anni: dalle riprese con Taricone alla scuola in Nepal

Nel 2003, durante un viaggio nel regno dimenticato del Mustang, Smutniak e Taricone rimasero affascinati dalla bellezza e dalla fragilità della cultura tibetana. Lì si promisero di fare qualcosa per tutelarla.

Anni dopo, la riscoperta di quel materiale d’archivio inedito e la determinazione della figlia Sophie hanno dato nuova vita a quel sogno.

Grazie all’incontro con la comunità locale e con la figura di Kunzom, l’Associazione Pietro Taricone ha costruito una scuola per l’infanzia nella regione. E ha trasformato il ricordo individuale in un gesto concreto di solidarietà.

Il ricordo di Kasia

“È una storia raccontata decisamente a strati, anche emotivi, nell’arco di 23 anni: sono partita in un certo modo e arrivata in un altro”, ha spiegato la regista e attrice.

“Un viaggio lungo e metaforico. Essere qui oggi significa compiere il finale di questo percorso. La nostra storia che diventa di tutti, che è poi la grande magia del cinema”.

Il concetto di Samsara e la produzione

Al centro del documentario, scritto da Kasia Smutniak insieme a Marella Bombini, ruota la filosofia del Samsara. E’ il ciclo buddhista di nascita, morte e rinascita. Ed esplora come ciò che resta degli affetti possa continuare a generare futuro.

Il team di produzione

Il film è una produzione Fandango in associazione con Luce Cinecittà, realizzata con il contributo dell’Associazione Pietro Taricone e il sostegno dell’Unione Buddhista Italiana.

L’uscita nelle sale

Prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci e dalla stessa Smutniak, Mustang farà il suo debutto nei cinema italiani a novembre distribuito da Fandango Distribuzione.

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