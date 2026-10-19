Torino

Accoltellato in pieno giorno sotto i portici di via Nizza

di Redazione - 19 Ottobre 2026

Non si conosce ancora la dinamica e la gravità del ferimento ma oggi un uomo è stato ferito con un’arma da taglio sotto i portici di via Nizza. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 nei pressi della stazione di Porta Nuova. Il ferito è stato trasferito in ospedale e le sue condizioni non sono ancora note. Sono arrivati gli agenti della polizia e gli specialisti della Scientifica per ricostruire l’episodio.

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