Violenze Milano, La Russa: chi condanna col “però” aizza le piazze

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Attacco al candidato Calabresi: "Si condanna e basta, senza però"

di Askanews - 19 Ottobre 2026

Milano, 19 ott. (askanews) – Chi condannando le violenze in piazza “ci mette il però, aizza” le piazza. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando con i giornalisti a margine del presidio del centrodestra nelle adiacenze di piazza del Duomo.

Parlando con i cronisti, La Russa aveva ascritto a “chi aizza” le responsabilità degli scontri, più che alla gestione dell’ordine pubblico. E alla domanda su chi secondo lui aizzasse, ha risposto: “Chi liscia il pelo a una protesta violenta, chi non la condanna fino in fondo. Mi hanno fatto vedere Calabresi che dice: ‘condanno la violenza però’. Quando si condanna la violenza non ci vuole nessun però, si condanna la violenza punto. Chi ci mette il però la aizza”.