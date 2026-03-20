Economia

Bonus bollette luce da 115 euro: ecco chi lo prende

di Angelo Vitale - 20 Marzo 2026

Arriva il via libera ufficiale al bonus bollette luce da 115 euro. Una misura concreta contro il caro energia che entrerà direttamente nelle fatture degli italiani. Ma attenzione: non tutti ne beneficeranno, e capire chi ne ha diritto è fondamentale.

Arriva il bonus bollette luce

Il contributo straordinario da 115 euro è stato approvato con le modalità operative definite da Arera e riguarda una platea ben precisa: i clienti domestici che risultavano già titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto bollette.

Il meccanismo è semplice, almeno sulla carta: non serve fare domanda. Il bonus verrà accreditato automaticamente in bolletta, in un’unica soluzione e con una voce separata rispetto agli altri sconti.

Questo significa una cosa molto chiara. Chi rientra nei requisiti vedrà direttamente lo sconto senza fare alcuna domanda, chi è fuori da quel perimetro non riceverà nulla.

Gli altri aiuti

Dal punto di vista economico, il bonus non è isolato. Si aggiunge infatti al bonus sociale già esistente, che per le famiglie più fragili può arrivare a oltre 200 euro annui. In totale, il risparmio complessivo può superare i 300 euro sulla bolletta elettrica, rendendo la misura più significativa di quanto sembri a prima vista.

Ma c’è un altro aspetto importante: il governo ha previsto anche un possibile contributo per chi non percepisce il bonus sociale, con Isee fino a 25mila euro. Tuttavia, questa parte della misura sarà definita successivamente e potrebbe dipendere dall’adesione dei fornitori di energia.

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Le tempistiche

Il bonus sarà visibile nella prima bolletta utile dopo l’attuazione del provvedimento. Tradotto: gli effetti concreti dovrebbero iniziare a vedersi tra primavera ed estate 2026, anche se tutto dipende dai tempi tecnici dei fornitori.

Dal punto di vista strategico, la misura conferma una linea precisa: interventi mirati sulle fasce più vulnerabili, con automatismi che evitano burocrazia e ritardi. Tuttavia, resta il nodo più grande: il bonus è una soluzione tampone, non strutturale, in un contesto in cui il costo dell’energia continua a pesare sulle famiglie.

In sintesi, il bonus da 115 euro è reale, automatico e cumulabile, ma riguarda soprattutto chi è già dentro il sistema di aiuti. Per gli altri, almeno per ora, resta solo una possibilità futura.