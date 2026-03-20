Bonus bollette luce da 115 euro: ecco chi lo prende
Arriva il via libera ufficiale al bonus bollette luce da 115 euro. Una misura concreta contro il caro energia che entrerà direttamente nelle fatture degli italiani. Ma attenzione: non tutti ne beneficeranno, e capire chi ne ha diritto è fondamentale.
Arriva il bonus bollette luce
Il contributo straordinario da 115 euro è stato approvato con le modalità operative definite da Arera e riguarda una platea ben precisa: i clienti domestici che risultavano già titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto bollette.
Il meccanismo è semplice, almeno sulla carta: non serve fare domanda. Il bonus verrà accreditato automaticamente in bolletta, in un’unica soluzione e con una voce separata rispetto agli altri sconti.
Questo significa una cosa molto chiara. Chi rientra nei requisiti vedrà direttamente lo sconto senza fare alcuna domanda, chi è fuori da quel perimetro non riceverà nulla.
Gli altri aiuti
Dal punto di vista economico, il bonus non è isolato. Si aggiunge infatti al bonus sociale già esistente, che per le famiglie più fragili può arrivare a oltre 200 euro annui. In totale, il risparmio complessivo può superare i 300 euro sulla bolletta elettrica, rendendo la misura più significativa di quanto sembri a prima vista.
Ma c’è un altro aspetto importante: il governo ha previsto anche un possibile contributo per chi non percepisce il bonus sociale, con Isee fino a 25mila euro. Tuttavia, questa parte della misura sarà definita successivamente e potrebbe dipendere dall’adesione dei fornitori di energia.
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Le tempistiche
Il bonus sarà visibile nella prima bolletta utile dopo l’attuazione del provvedimento. Tradotto: gli effetti concreti dovrebbero iniziare a vedersi tra primavera ed estate 2026, anche se tutto dipende dai tempi tecnici dei fornitori.
Dal punto di vista strategico, la misura conferma una linea precisa: interventi mirati sulle fasce più vulnerabili, con automatismi che evitano burocrazia e ritardi. Tuttavia, resta il nodo più grande: il bonus è una soluzione tampone, non strutturale, in un contesto in cui il costo dell’energia continua a pesare sulle famiglie.
In sintesi, il bonus da 115 euro è reale, automatico e cumulabile, ma riguarda soprattutto chi è già dentro il sistema di aiuti. Per gli altri, almeno per ora, resta solo una possibilità futura.
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