Ambiente

Bonus moto e motorini, si parte alle 12

di Giuseppe Ariola - 18 Marzo 2026

Parte ufficialmente oggi la nuova finestra per accedere al bonus dedicato all’acquisto di moto e motorini elettrici e ibridi. Dalle ore 12.00, come comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), i concessionari possono inserire le prenotazioni attraverso il portale ufficiale ecobonus.mimit.gov.it. L’incentivo rappresenta una delle principali misure governative per favorire la mobilità sostenibile e la transizione ecologica nel settore dei trasporti. Il contributo è destinato a chi acquista un veicolo nuovo di fabbrica elettrico o ibrido appartenente alle categorie L: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (tra cui scooter, moto e quadricicli leggeri).

Come funziona l’Ecobonus

L’incentivo varia in base alla presenza o meno della rottamazione:

• 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, senza rottamazione

• 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, con rottamazione di un veicolo vecchio

Si tratta di una misura pensata per incentivare non solo l’acquisto di mezzi a basse emissioni, ma anche il rinnovo del parco circolante. L’EcoBonus rientra nel quadro della legge di bilancio 2021, che ha previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro. La distribuzione delle risorse è così articolata:

• 20 milioni di euro annui dal 2021 al 2023

• 30 milioni di euro annui dal 2024 al 2026

Le risorse disponibili per il 2026 rappresentano quindi l’ultima tranche del piano triennale più recente.

Come accedere al bonus moto e motorini

L’iniziativa si inserisce nelle politiche europee e nazionali volte alla riduzione delle emissioni e alla diffusione della mobilità elettrica. Il bonus per scooter e veicoli leggeri punta anche a decongestionare il traffico urbano e migliorare la qualità dell’aria nelle città. I cittadini non possono richiedere direttamente l’incentivo: la procedura viene gestita dai concessionari, che prenotano il contributo sulla piattaforma dedicata. È quindi consigliabile rivolgersi tempestivamente ai rivenditori autorizzati, poiché i fondi sono limitati e assegnati fino a esaurimento. Con l’apertura delle prenotazioni, si riaccende l’interesse per gli incentivi alla mobilità green, in un momento chiave per il mercato dei veicoli elettrici in Italia.