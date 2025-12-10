Attualità

Energia, ecco il bonus luce: cos’è e come funzionerà

La misura del governo per sostenere i consumi energetici, i requisiti

di Maria Graziosi - 10 Dicembre 2025

Arriva il bonus luce: nella bozza del dl Energia spunta la misura che mira a sostenere i consumi delle famiglie numerose e di quelle più fragili di fronte al problema, ormai strutturale, del caro energia. Stando a quanto si apprende dalla relazione tecnica annessa al testo del nuovo regolamento, potrebbero avere accesso al nuovo contributo fino a 4,5 milioni di famiglie. L’iniziativa sarà “pagata” nel 2026 e proprio sul prossimo anno verrà contabilizzata.

Bonus luce energia: cos’è e i requisiti

La nuova misura contenuta nel Dl energia verrà finanziata, complessivamente, con un investimento pari a 250 milioni di euro. Sarà diretta alle famiglie residenti e, chiaramente, alle utenze domestiche con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15mila. Oppure a quelle numerose, con almeno quattro figli a carico, e con attestazione Isee o equivalente inferiore a 20mila euro. Il contributo, che sarà straordinario, non sostituirà quello ordinario a cui hanno diritto i nuclei con Isee entro i 9.530 euro annui.

La povertà energetica

È diventata un problema serio, serissimo. A cui il bonus luce intende dare, se non una risposta, quantomeno un sollievo ai problemi innescati dal caro energia. Secondo gli studi, tra cui quello di Fondazione Di Vittorio per Unc, in Italia ci sono ben 2,2 milioni di famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica. Il problema è nel trend: l’aumento, negli ultimi due anni, di chi ha problemi a pagare la bolletta è del 25%. Ciò è accaduto (anche) perché la spesa media per luce e gas delle famiglie vulnerabili è aumentata del 35% tra il 2021 e il 2023. L’incidenza delle bollette supera il 15% del reddito disponibile, ben oltre la soglia di sostenibilità stimata al 10%. Insomma, un problema serio.