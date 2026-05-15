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Maldive: inizia recupero subacquei deceduti

Sul luogo dell'incidente sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana

di Redazione - 15 Maggio 2026

L’Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è a Malè per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Lo riferisce una nota della Farnesina. Sul luogo dell’incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani, sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già all’attivo missioni di questo tipo.

Le difficoltà del recupero

Al momento, si precisa, le condizioni meteo potrebbero impedire l’avvio delle operazioni di recupero. Dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento.

Il cordoglio di Ispra e Snpa

“Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia”. Lo hanno affermato l’Ispra e il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, ricordando la professoressa dell’università di Genova, deceduta alle Maldive durante un’immersione subacquea. “Ci stringiamo con affetto e commozione ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con Monica un percorso umano, scientifico e professionale di grande valore. La sua passione per il mare, la ricerca e la conoscenza lascia un segno profondo nella comunità scientifica e in quanti hanno avuto il privilegio di collaborare con lei”, si legge nel comunicato di Ispra e Snpa.