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Sinner-Medvedev: orario e dove vederla in tv

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8

di Redazione - 15 Maggio 2026

Jannik Sinner ha messo nel mirino la finale agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi il tennista azzurro sfiderà sul Centrale del Foro italico il russo Daniil Medvedev. Sinner è reduce dalla vittoria nei quarti contro un altro russo, Andrej Rublev.

I due tennisti si sono affrontati in ben 16 precedenti. L’azzurro conduce il parziale 9-7. Nell’ultimo incrocio ad avere la meglio è stato proprio Sinner, che si è imposto nella finale del Masters 1000 di Indian Wells spuntandola in due set con un doppio tie break.

Le parole del tennista azzurro

“Fisicamente mi sento bene, è normale durante un torneo avere una giornata in cui ti senti più stanco. Sono felice di come ho gestito la situazione durante la partita”, ha raccontato Sinner in conferenza stampa, che poi ha parlato anche dell’ennesimo record infranto. “Sono contento dei record, ma sono concentrato su domani. È una partita importante e devo recuperare il più possibile fisicamente perché sto sentendo che sto giocando tanto”, ha aggiunto il campione italiano.

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv

Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. L’incontro sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.