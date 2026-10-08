Economia

Un’altra giornata di passione, Borse europee aprono in calo

Milano maglia nera: -1,4% in avvio, tutta Europa in rosso

di Pietro Pertosa - 8 Ottobre 2026

Pronti, via: un’altra giornata di passione per le Borse in Europa. Milano apre in calo è da subito perde l’1,41 per cento nelle contrattazioni. Si tratta del peggiore avvio in tutto il vecchio Continente. Ma ciò non vuol dire che gli altri abbiano granché da esultare, anzi. Il Dax di Francoforte ha aperto cedendo lo 0,95%, il Cac40 a Parigi già perde lo 0,84 per cento. Stesso identico flop per il Ftse 100 di Londra. Male pure Madrid dove l’Ibex35 già scivola dell’1,08 per cento mentre ad Amsterdam si batte in ritirata: -0,76%.

Un’altra giornata di passione per le Borse

Milano è la peggiore piazza d’Europa perché i titoli bancari stanno soffrendo, eccome, il peso delle fibrillazioni che si registrano sui bond. Naturalmente, lo spread tra Btp e Bund apre lo stesso in aumento e il divario si allarga adesso a 118 punti base. Intendiamoci: siamo (molto) lontani dalle forbici che farebbero davvero scattare allarmi di tenuta del sistema. Ammesso, e non concesso, che il solo differenziale ne sia un testimone affidabile. La crisi, è inutile girarci attorno, è sistema e riguarda non solo l’Europa ma l’intero mondo economico e finanziario occidentale.

Di corsa verso il baratro?

Le borse si preparano a un’altra giornata nera. Continua a cedere terreno Unicredit, che apre in calo del 2,53%. Mediobanca allarga il flop e perde il 3,15%. Giù pure Stellantis che ieri, però, era stata tra i titoli migliori. Le contrattazioni sono appena iniziate, il giorno è lungo. Le avvisaglie però non sembrano per niente rassicuranti. Anche perché il gas ha ripreso a correre così come il petrolio.

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