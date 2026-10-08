Axios: Pentagono ordina ultimi preparativi per (eventuali) attacchi all’Iran
Secondo quanto riportato dal portale Usa di Axios, il Pentagono avrebbe dato istruzioni per gli ultimi preparativi finalizzati alla ripresa delle ostilità in Iran. Saranno, riportano i media americani, operazioni di combattimento su larga scala. Siamo alla resa dei conti finale annunciata da Donald Trump prima delle mid-term? Chissà. Al momento, oltre agli ordini, non ci sarebbero date precise per la ripresa degli attacchi americani sull’Iran e la Casa Bianca stessa non sembrerebbe aver preso posizioni né decisioni definitive. Insomma, è un modo per farsi trovare pronti o fare pressione.
Axios: istruzioni per la ripresa attacchi Usa in Iran
Poi ci sono le analisi, le ricostruzioni e le agende da tenere ben presenti nello “scadenziario” geopolitico. Uno dei giorni cerchiati in rosso è quello del 27 ottobre. Giorno in cui si tornerà al voto in Israele. Fatto, questo, che induce molti analisti a ritenere che l’azione decisiva potrebbe registrarsi prima che si riaprano le urne a Tel Aviv e Gerusalemme. Se l’attacco arrivasse prima, è fuor di dubbio, potrebbe impattare eccome sull’andamento stesso delle elezioni israeliane. E potrebbe influenzarle, stando a quanto riporta lo stesso Axios.
Trump e la chiacchiera con Bibi
Intanto Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto una seconda conversazione in pochi giorni. Due volte dopo un lungo silenzio. Certo, era il 7 ottobre una data che per Israele non è certamente banale, purtroppo. E, difatti, stando ai funzionari citati da Axios i due leader avrebbero ricordato l’eccidio e tributato “memoria e rispetto” alle vittime del massacro di tre anni fa. La paura adesso è che si possa registrare una nuova escalation. Certo, c’è il voto in Israele ma c’è pure quello, di sicuro più “caro” a Trump, delle mid-term in Usa.
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