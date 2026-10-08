Esteri

Axios: Pentagono ordina ultimi preparativi per (eventuali) attacchi all’Iran

di Pietro Pertosa - 8 Ottobre 2026

Secondo quanto riportato dal portale Usa di Axios, il Pentagono avrebbe dato istruzioni per gli ultimi preparativi finalizzati alla ripresa delle ostilità in Iran. Saranno, riportano i media americani, operazioni di combattimento su larga scala. Siamo alla resa dei conti finale annunciata da Donald Trump prima delle mid-term? Chissà. Al momento, oltre agli ordini, non ci sarebbero date precise per la ripresa degli attacchi americani sull’Iran e la Casa Bianca stessa non sembrerebbe aver preso posizioni né decisioni definitive. Insomma, è un modo per farsi trovare pronti o fare pressione.

Axios: istruzioni per la ripresa attacchi Usa in Iran

Poi ci sono le analisi, le ricostruzioni e le agende da tenere ben presenti nello “scadenziario” geopolitico. Uno dei giorni cerchiati in rosso è quello del 27 ottobre. Giorno in cui si tornerà al voto in Israele. Fatto, questo, che induce molti analisti a ritenere che l’azione decisiva potrebbe registrarsi prima che si riaprano le urne a Tel Aviv e Gerusalemme. Se l’attacco arrivasse prima, è fuor di dubbio, potrebbe impattare eccome sull’andamento stesso delle elezioni israeliane. E potrebbe influenzarle, stando a quanto riporta lo stesso Axios.

Trump e la chiacchiera con Bibi

Intanto Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto una seconda conversazione in pochi giorni. Due volte dopo un lungo silenzio. Certo, era il 7 ottobre una data che per Israele non è certamente banale, purtroppo. E, difatti, stando ai funzionari citati da Axios i due leader avrebbero ricordato l’eccidio e tributato “memoria e rispetto” alle vittime del massacro di tre anni fa. La paura adesso è che si possa registrare una nuova escalation. Certo, c’è il voto in Israele ma c’è pure quello, di sicuro più “caro” a Trump, delle mid-term in Usa.

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