Esteri

Trump: “Se Iran avesse l’atomica colpirebbe Los Angeles”

Il comizio del presidente in Texas: "Dobbiamo proteggere il nostro Paese"

di Paolo Diacono - 8 Ottobre 2026

Il presidente Donald Trump è sicuro: “Se l’Iran avesse la bomba atomica, colpirebbe Los Angeles”. Oppure San Diego. Lo ha detto, il tycoon, durante un comizio che ha tenuto dall’altra parte del Paese, a San Antonio in Texas. Le sue parole riportano d’attualità il grande tema che, per la Casa Bianca, resta centrale nella questione Iran. Teheran non deve avere accesso al nucleare. In nessun modo e in nessun momento. Perché altrimenti “vedrete succedere cose brutte”.

Trump e l’Iran pronto a colpire Los Angeles

Al comizio di San Antonio, Trump ha arringato così la folla texana. “L’ho detto l’altro giorno: lasciateli colpire San Diego o Los Angeles con un missile”. Ovviamente un paradosso. E quindi ha aggiunto. “Lasciateli colpire, volete vedere uno spettacolo da incubo? Volete vedere dei problemi? Lasciateli colpire San Diego. Lasciateli colpire Los Angeles e vedrete succedere delle cose brutte”. Uno scenario da incubo, secondo Trump che ha continuato: “Volete vedere un Paese che precipita nel caos? Non permetteremo che accada. Proteggiamo le nostre città, proteggiamo il nostro Paese, non permetteremo che accada”.

La condanna dei democratici

Non è mica la prima volta che Trump ipotizza la possibilità di un attacco dell’Iran a Los Angeles. Magari atomico, nucleare. I democratici hanno di nuovo condannato le parole del presidente. Ma la questione è di semplice comprensione. È tutta elettorale. Ci sono le mid-term, Donald Trump s’è imballato nella guerra contro gli ayatollah e, complici i prezzi dei carburanti in ascesa negli States, rischia la figuraccia alle elezioni di metà mandato.

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