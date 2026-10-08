Meteo

Maltempo sull’Italia, violenti temporali e scuole chiuse

Dodici regioni italiane in allerta meteo, disagi e rischi idrogeologici al Centro-Nord

di Marzio Amoroso - 8 Ottobre 2026

L’autunno mostra la caratteristica più tipica. Un’ampia perturbazione di origine atlantica sta attraversando la nostra penisola. Il sistema frontale porta piogge torrenziali, forti raffiche di vento e una diffusa instabilità. Il versante tirrenico e le regioni centro-settentrionali stanno affrontando i disagi maggiori.

La Toscana affronta l’allerta arancione e lo stop alle lezioni

La regione Toscana vive ore complesse. Il quadro meteorologico ha spinto le autorità a dichiarare lo stato di allerta arancione. Il rischio idrogeologico rimane molto elevato. Numerosi sindaci hanno deciso di firmare ordinanze urgenti come la sospensione delle attività didattiche per garantire la sicurezza degli studenti. Le scuole restano chiuse e a Livorno, Piombino, Grosseto, Pistoia e Massa. Lo stesso provvedimento riguarda Carrara, Pescia, Monsummano Terme, Pontremoli e Aulla. Diversi comuni della costa e dell’interno hanno adottato la medesima misura precauzionale. Nel capoluogo fiorentino le aule restano aperte. La sala operativa regionale mantiene comunque un monitoraggio costante sui corsi d’acqua.

Forte temporale su Roma e criticità nel Lazio

Anche la capitale deve fare i conti con l’ondata di maltempo. Un violento temporale ha colpito Roma nelle prime ore della serata. Le intense precipitazioni hanno causato allagamenti nei sottopassi cittadini. Si registrano disagi alla circolazione stradale e cadute di rami. L’intero territorio laziale si trova in allerta gialla per temporali e rischio idraulico. Le strutture di soccorso monitorano la rete viaria principale. I vigili del fuoco eseguono continui interventi di prosciugamento nei quartieri più vulnerabili.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni su tutta la penisola

L’instabilità atmosferica caratterizzerà l’intero territorio nazionale durante le prossime trentasei ore. Il Nord Italia vedrà piogge diffuse su Alpi, Prealpi e Liguria di Levante. Un graduale miglioramento arriverà a partire dal fine settimana. Al Sud il peggioramento si estende verso la Campania e la Sicilia occidentale. Le temperature si mantengono complessivamente miti per il periodo. La presenza di mari caldi fornisce energia al sistema nuvoloso. Questo fattore aumenta la probabilità di nubifragi improvvisi lungo le coste.

Allerte meteo giovedì 8 ottobre

Allerta Arancione: Toscana

Allerta Gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Umbria.

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