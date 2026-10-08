Cronaca

Muore a 13 anni mentre gioca a calcio in oratorio

Un malore in campo, la corsa in elicottero all'ospedale: la tragedia che scuote il Bresciano

di Maria Graziosi - 8 Ottobre 2026

Muore a 13 anni a causa di un malore mentre giocava con gli amici in oratorio. Una tragedia che si è verificata a Cremezzano, in provincia di Brescia. La vittima, un 13enne di San Paolo, era in campo con i compagni per una partitella di calcio. Quando ha accusato un malore. Si è trattato di un arresto cardiaco. Subito sono stati allertati i soccorsi, il ragazzo è stato immediatamente trasferito in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo dedicato alla memoria di Papa Giovanni XXIII. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri.

Muore a 13 anni per un malore in oratorio

Nonostante gli sforzi e le cure, tutto è stato vano. Il ragazzino era stato sottoposto a un lungo massaggio cardiaco. La comunità si è immediatamente stretta attorno alla famiglia del ragazzo. Le preghiere, le speranze, il sostegno. Purtroppo non son valsi a salvare la vita del 13enne che s’è accasciato al suolo in oratorio. E adesso è arrivata l’ora del lutto e del silenzio.

Il messaggio del sindaco

Alberto Pedretti, sindaco di San Paolo, il paese in cui viveva il ragazzino ucciso dal malore occorsogli in oratorio, aveva espresso la vicinanza della cittadina al piccolo e alla sua famiglia. “La notizia ha profondamente scosso il paese”. La speranza, però, ha lasciato il campo al dolore.

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