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Assalto al supermercato a Modena: denunciati 10 giovanissimi

Nei guai dieci ragazzi tra i 14 e i 18 anni: incastrati dai loro stessi video e dalle testimonianze

di Paolo Diacono - 8 Ottobre 2026

Dieci studenti sono stati denunciati dai carabinieri di Modena dopo l’assalto al supermercato finito virale nei giorni scorsi. Un’inchiesta rapida e articolata che ha portato i militari della stazione di viale Tassoni a identificare e denunciare, a piede libero, dieci “maranza” di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Un episodio che aveva profondamente turbato l’opinione pubblica anche a causa del fatto che i video dei fatti erano finiti in rete e giravano tra social e chat di altri minori.

Assalto al supermercato a Modena: 10 minori denunciati

L’inchiesta dei carabinieri si è avvalsa di testimonianze e comparazioni fotografiche. Grazie ai racconti di chi c’era e ha visto e agli elementi oggettivi, filmati e foto della “bravata” (davvero riduttivo definirla così), sono finiti nei guai dieci ragazzini. Accusati di aver rubato praticamente di tutto: dai tramezzini fino alle bottiglie di alcolici. Allungavano le mani e infilavano il bottino in tasca, addirittura negli zaini dei compagni. Un giovane niente di meno ha sgraffignato una confezione di dolci e se l’è infilata nei pantaloni. Poi l’ha buttata via; aveva messo gli occhi su una bottiglia di superalcolico.

Giovani ma già noti alle forze dell’ordine

Dai controlli dei carabinieri è emerso che i dieci minori denunciati per l’assalto al supermercato di Modena fossero già noti alle forze dell’ordine. Non tutti, ma una buona parte di loro. Si tratta di ragazzini residenti in diversi paesi di tutta la provincia emiliana. Ora sono stati denunciati, a seconda della loro età, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena ed alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

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